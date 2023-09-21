Як приготувати овочеве соте з печерицями на зиму: простий рецепт з усіма барвами літа

Як зробити соте з овочів та грибів на зиму

Салат – це не лише смачна страва, але і справжня розкіш для очей, яка нагадує про всі кольори літа, зібрані в одній банці. Овочеве асорті – це чудовий спосіб зібрати в одній банці справжній мікс із огірків, помідорів, перців та інших інгредієнтів.

Ця заготовка надзвичайно популярна взимку завдяки своїй різноманітності та смаку. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт особливого овочевого асорті, який включає в себе гриби, що робить цю консервацію ще цікавішою. Цей рецепт нам наділа кулінарна блогерка Надія Попова, відома під ніком "Ptashka Nadia".

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Овочеве асорті з печерицями

Інгредієнти:

Невеликі огірки - 2 кг;

Болгарський перець - 1 кг;

Печериці дрібні - 0,5 кг;

Цибуля - 0,5 кг (4-5 шт);

Морква - 100 г;

Гіркий перець - 20 г (половина стручка);

Вода - 2,5 літра;

Сіль - склянка з гіркою.

Для маринаду:

Вода - 5 склянок;

Цукор - 4 склянки;

Оцет (9%) - 2 склянки.

За бажанням можна додати 2 ст. ложки солі та 50 мл оцту.

Спосіб приготування:

Почніть з того, що помийте всі овочі. Очистіть перець від насіння та плодоніжок, а потім наріжте їх як для салату. Печериці також очистіть. Моркву наріжте кільцями, а цибулю – півкільцями. З огірків виріжте носики та хвостики. У великій мисці змішайте всі підготовлені овочі. Додайте склянку солі та 2,5 літра води. Залиште на дві години, періодично помішуючи. Після цього часу рівень рідини трохи збільшиться. Через дві години витягніть овочі з води за допомогою шумовки та розкладіть їх в чисті сухі стерилізовані банки, трохи утрамбовуючи їх. Зверху вкладіть гілочки петрушки. Для маринаду змішайте всі інгредієнти і доведіть їх до кипіння. Потім залийте гарячим маринадом овочі у банках. Підготуйте глибоку каструлю, покладіть на дно рушник, долийте води так, щоб вона була на рівні плечиків банок, і стерилізуйте їх протягом 10 хвилин після закипання води в каструлі. Після стерилізації закрийте банки кришками, укутайте їх та залиште до повного охолодження.

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