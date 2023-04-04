Як приготувати паску на сирному тісті до Великодня: простий рецепт

Багато господинь шукають ідеальний рецепт для святкової страви на Великдень, який настає перед Світлою Христовою Неділею. Якщо ви вже робили заварну паску, яка не черствіє довго, або ж м'яку та вологу панетоне, то цього разу спробуйте паску на сирному тісті, яку можна побалувати близьких.

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Інгредієнти:

яйця (4 шт.);

борошно (240 г);

вершкове масло (160 г);

сода (0,5 ч. л.);

розпушувач (2 ч. л.);

сир (300 г);

сіль (щіпка);

цукор (250 г);

куркума (1 ч. л.);

ваніль, родзинки, цедра лимона.

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Вийміть усі продукти з холодильника наперед, щоб вони стали кімнатної температури; Процідіть борошно та розпушувач в окрему миску. Розтопіть вершкове масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі; Залийте родзинки окропом та залиште їх на 5 хвилин. Потім злийте воду та покладіть їх на паперові рушники на декілька хвилин, щоб вони висохли; Розбийте яйця у глибоку миску, додайте цукор та щіпку солі (збийте, щоб цукор розтанув). Додайте розтоплене вершкове масло, ваніль та куркуму; Для приготування тіста на кисломолочному сирі, знадобиться м'який сир із кремовою консистенцією. Якщо у вас є сир, який не дуже м'який, його можна подрібнити в блендері з невеликою кількістю молока. Додайте сир до яєчної маси разом із цедрою лимона та добре перемішайте; Додайте просіяне борошно та розпушувач до мокрих інгредієнтів, поступово перемішуючи до отримання однорідної маси; Додайте родзинки та перемішайте ще раз; Змастіть форму для запікання вершковим маслом та налийте тісто. Рівномірно розподіліть його у формі; Випікайте в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів Цельсія, протягом 45-50 хвилин, або до готовності. Перевірте готовність за допомогою дерев'яної шпажки: вставте її в центр запіканки, якщо вона вийде сухою – запіканка готова.

Дайте запіканці трохи вистигнути в формі, а потім вийміть її із форми. Подавайте теплою з вершковим маслом та медом. Смачного!

Нагадаємо, що краффін – смачний десерт, який складається з листкового тіста та кексу. Зазвичай його готують до Великодня, а головною особливістю є начинка різними інгредієнтами (горіхи, сухофрукти, цукати, мак, вишні, сир або джем).

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