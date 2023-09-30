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Як приготувати пікантну капусту по-корейськи на зиму: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити капусту по-корейськи на зиму

Зі зміною сезонів настає час готуватися до прийдешньої зими. Одним із найкращих способів забезпечити собі доступ до свіжих та смачних страв під час холодних місяців є консервація овочів.

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Капуста, зокрема, є одним з найпоширеніших та корисних овочів, який варто зберегти на зиму. Існує безліч способів підготовки капусти для подальшого використання протягом усього року. Один із них – це капуста по-корейськи. Рецептом поділились на сайті aniagotuje.pl.

Інгредієнти:

  • 1 головка капусти;
  • 1 морква;
  • 1 цибуля;
  • 3 зубчики часнику;
  • гострий перець за смаком;
  • сіль за смаком;
  • 1 столова ложка солі;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 2 столові ложки оцту;
  • 2 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

  1. Капусту наріжте на соломку або тонкі соломинки.
  2. Моркву подрібніть на стружку або наріжте тонкі соломинки.
  3. Цибулю, часник і гострий перець наріжте дрібно.
  4. Залийте капусту окропом (гарячою водою) і залиште на 5-10 хвилин.
  5. У великій мисці об'єднайте всі інгредієнти, додайте сіль, цукор, оцет і олію. Перемішайте добре.
  6. Залиште суміш протягом 2-3 годин для налагодження смаку.
  7. Зберігайте капусту по-корейськи в банках у холодильнику.

За допомогою цього рецепту ви зможете насолоджуватися смачними стравами з капусти впродовж зимового сезону, зберігаючи її свіжість та корисні властивості.

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