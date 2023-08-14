Як зробити буряк по-корейськи на зиму: простий рецепт
Зібравши власні запаси на зиму, важливо здійснити правильний вибір рецептів. Маринований буряк – це справжня знахідка, яка додасть смаку та поживності вашому столу в холодну пору року. Ось один із захоплюючих рецептів, який ви можете випробувати.
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Цей консервований буряк по-корейськи має приємний аромат та легку пікантність, яка чудово підійде для зимових страв.
Інгредієнти:
- Буряк - 1 кг
- Ріпчаста цибуля - 2 шт
- Рослинна олія - 200 мл
- Приправа для моркви по-корейськи - 1 пакет
- Сіль - за смаком
- Цукор - за смаком
- Оцет (9%) - 100 мл
Приготування:
- Очистіть буряк та натріть його на тертці у стилі корейської моркви.
- Дрібно наріжте ріпчасту цибулю та обсмажте її до легкого золотистого кольору.
- Змішайте натертий буряк та підсмажену цибулю великою мискою.
- Додайте приправу для моркви, сіль, цукор та оцет. Добре перемішайте усе разом.
- Залиште масу маринуватися протягом 2-3 годин.
- Розкладіть маринований буряк по стерилізованих банках і закрийте їх кришками.
- Велику каструлю наповніть водою до рівня "плічок" банок та доведіть до кипіння.
- Стерилізуйте банки з маринованим буряком у водяній бані протягом 15 хвилин.
- Вийміть банки з каструлі та закрийте кришками, переверніть їх догори ногами.
- Покладіть банки в тепле місце, укутайте їх та залиште до повного охолодження.
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