Как сделать свеклу по-корейски на зиму: простой рецепт

Собрав собственные запасы на зиму, важно осуществить правильный выбор рецептов. Маринованная свекла – это настоящая находка, которая придаст вкус и питательность вашему столу в холодное время года. Вот один из увлекательных рецептов, который вы можете попробовать.

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Эта консервированная свекла по-корейски приправой имеет приятный аромат и легкую пикантность, которая отлично подойдет для зимних блюд.

Ингредиенты:

Свекла – 1 кг

Репчатый лук – 2 шт

Растительное масло – 200 мл

Приправа для моркови по-корейски – 1 пакет

Соль – по вкусу

Сахар – по вкусу

Уксус (9%) – 100 мл

Приготовление:

Очистите свеклу и натрите ее на терке в стиле корейской моркови. Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте его до легкого золотистого цвета. Смешайте натертую свеклу и поджаренный лук большой миской. Добавьте приправу для моркови, соль, сахар и уксус. Хорошо перемешайте все вместе. Оставьте массу мариноваться в течение 2-3 часов. Разложите маринованую свеклу по стерилизованным банкам и закройте ее крышками. Большую кастрюлю наполните водой до уровня "плечиков" банок и доведите до кипения. Стерилизуйте банки с маринованой свеклой в водяной бане в течение 15 минут. Извлеките банки из кастрюли и закройте крышками, переверните их вверх ногами. Положите банки в теплое место, укутайте и оставьте до полного охлаждения.

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