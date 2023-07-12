Як приготувати пікантні мариновані огірки "по-фінськи" з гірчицею на зиму
Як законсервувати огірки з гірчицею по-фінськи
У літній період, коли господині та господарі займаються заготівлями на зиму, вони часто експериментують з новими способами консервації. Цього разу розкажемо вам про мариновані огірки "по-фінськи" з додаванням гірчиці. Нижче ви знайдете детальний опис цього рецепту та послідовні кроки для його приготування.
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Інгредієнти:
- 2 кг огірків;
- 2 л води;
- 4 ст.л. солі;
- 260 г цукру;
- 330 мл оцту 6%;
- 1,5 ч.л. насіння гірчиці;
- 2 шт. лаврового листа.
Спосіб приготування:
- У каструлю налити воду і додати сіль, цукор, насіння гірчиці та лавровий лист. Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння;
- Підготувати огірки, розрізавши їх на великі шматочки;
- Після того, як вода закипить, додати оцет і знову довести до кипіння;
- Додати огірки до маринаду і готувати протягом 3-5 хвилин, доки огірки не змінять колір;
- Після приготування розкласти огірки у попередньо стерилізовані банки;
- Залити огірки маринадом, щільно закрити кришками або закатати;
- Поставити банки у темне місце до повного охолодження. Зручно також накрити банки щільною тканиною.
цей смачний овоч.
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