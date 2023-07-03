Як приготувати пікантний соус із вишень до м'яса: простий рецепт зі свіжих ягід

Як зробити вишневий соус до м'яса

Ароматний соус із вишень – ідеальне поєднання для м'ясних страв та сирів. Його вишуканий смак не залишить байдужим жодного гурмана. А ще цей соус можна приготувати наперед і зберегти на зиму.

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Інгредієнти:

Свіжі вишні – 1 кг;

Цукор – 250 г;

Часник – 3 зубчики;

Мелена паприка – 1,5 чайної ложки;

Карі – 1,5 чайної ложки;

Мелений коріандр – 1 чайна ложка;

Мелений червоний перець – 1,5 чайної ложки;

Мелений чорний перець – 1 чайна ложка;

Бальзамічний оцет – 3 столові ложки;

Гвоздика – 0,5 чайної ложки;

Сіль – 1 чайна ложка.

Процес приготування:

Почніть зі мийки вишень і видалення кісточок. Потім перемеліть їх блендером до отримання однорідної маси; Перенесіть отриману масу в сотейник. Розігрійте його до кипіння, знімаючи піну, яка утвориться. Додайте цукор, сіль та всі спеції. Добре перемішайте; Варіть соус на помірному вогні, помішуючи протягом 20 хвилин. Потім додайте пресований часник і продовжуйте варити ще п'ять хвилин; Розлийте готовий соус по підготовлених баночках.

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