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Як приготувати пікантний соус із вишень до м'яса: простий рецепт зі свіжих ягід

Ігор Романько

Як зробити вишневий соус до м'яса

Ароматний соус із вишень – ідеальне поєднання для м'ясних страв та сирів. Його вишуканий смак не залишить байдужим жодного гурмана. А ще цей соус можна приготувати наперед і зберегти на зиму.

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Інгредієнти:

  • Свіжі вишні – 1 кг;
  • Цукор – 250 г;
  • Часник – 3 зубчики;
  • Мелена паприка – 1,5 чайної ложки;
  • Карі – 1,5 чайної ложки;
  • Мелений коріандр – 1 чайна ложка;
  • Мелений червоний перець – 1,5 чайної ложки;
  • Мелений чорний перець – 1 чайна ложка;
  • Бальзамічний оцет – 3 столові ложки;
  • Гвоздика – 0,5 чайної ложки;
  • Сіль – 1 чайна ложка.

Процес приготування:

  1. Почніть зі мийки вишень і видалення кісточок. Потім перемеліть їх блендером до отримання однорідної маси;
  2. Перенесіть отриману масу в сотейник. Розігрійте його до кипіння, знімаючи піну, яка утвориться. Додайте цукор, сіль та всі спеції. Добре перемішайте;
  3. Варіть соус на помірному вогні, помішуючи протягом 20 хвилин. Потім додайте пресований часник і продовжуйте варити ще п'ять хвилин;
  4. Розлийте готовий соус по підготовлених баночках.

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