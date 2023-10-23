Як приготувати саморобний засіб для миття вікон, який не залишає розводів

Як помити вікна без миючого засобу - що добавити у воду щоб не було розводів

Миття вікон – одна з найменш приємних домашніх справ. Попри використання багатьох хімічних засобів, часто здається стомлюючим мити вікна, не залишаючи розводів.

Один недорогий домашній засіб допоможе позбутися непривабливих смуг, які утворюються на склі. Рецептом поділилось видання Sante Plus.

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Як приготувати домашній засіб для чищення оцту, який не залишає розводів на вікнах?

Вам більше не потрібно витрачатися на спеціалізовані або магазинні засоби для миття вікон. Вам просто потрібно приготувати домашній засіб із двох інгредієнтів. Це дешево, ефективно та екологічно. Для цього вам треба тільки вода та білий оцет.

1. Змішайте воду та білий оцет у співвідношенні 1:1. Перелийте суміш у банку.

2. Щоб зменшити запах оцту, можна додати до цієї рідини кілька листків м'яти або лаванди.

3. Закрийте банку і залиште в прохолодному місці на кілька годин, доки суміш не настоїться ароматом рослин.

4. Видаліть додані рослини та перелийте суміш у розпилювач.

5. Рідина готова до використання! Серветка з мікрофібри буде найбільш підходящим під час миття вікон.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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