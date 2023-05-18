Як приготувати буряк за 30 хвилин: корисний лайфхак

Буряк широко застосовується у кулінарії завдяки його користі та приємному смаку. Але у цього овоча є один великий мінус – він дуже довго готується. Деколи його доводиться варити до трьох годин. Це часто зупиняє господинь готувати страви з буряку. Але ми підкажемо, як швидко приготувати овоч: процес займе всього півгодини.

Читайте також: Як зробити заморожене масло м'яким за лічені хвилини: лайфхак зі склянкою

Завдяки приготуванню за допомогою цього способу буряк зберігає максимум корисних речовин та виходить смачнішим. Отже, ретельно помийте буряк, відріжте його верхню та нижню частину. Покладіть його на фольгу, додайте сіль та улюблені спеції і загорніть.

Поставте буряк у фользі на деко та запікайте 30 хвилин при температура 200 градусів. Приготований таким способом буряк чудово підійде для приготування салатів та закусок.

Нагадаємо, ми вже писали, як запікати котлети з яблуками, щоб вони вийшли соковитими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!