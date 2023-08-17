Як приготувати ситний і смачний сніданок із кабачків та яєць: швидкий рецепт

Сьогодні ми радимо вам спробувати цікавий рецепт страви з кабачків та яєць, яка називається "Королівська яєчня". Цей рецепт вражає своєю оригінальністю та смаковим багатством.

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Раніше ви могли готувати подібну страву лише з томатами, на зразок шакшуки, але спробуйте додати кабачки і смак страви стане ще більш насиченим і вишуканим. Рецептом поділились на сайті greenpost.

Інгредієнти:

1 кг помідорів

500 г кабачків

2 середні ріпчасті цибулини

5 яєць

Зелень (за вашим смаком)

30 г вершкового масла (за бажанням)

1 ч. л. сухого базиліку

1 ч. л. паприки

1 ч. л. цукру

Сіль та перець (за смаком)

Приготування:

Наріжте ріпчасту цибулю півкільцями і обсмажте на олії до м'якого стану. Додайте нарізані помідори. Краще очистити їх від шкірки перед цим. Тушкуйте під кришкою протягом близько 5 хвилин. Наріжте кабачки середнім кубиком і додайте до помідорів. Перемішайте та тушкуйте під кришкою близько 10 хвилин. Додайте сухий базилік, паприку, цукор, сіль та перець за смаком. За бажанням додайте вершкове масло, яке надасть страві ніжності та неповторного смаку. Розбийте яйця у каструлю, закрийте кришкою та готуєте ще 3-4 хвилини. Готову страву прикрасьте свіжою зеленню.

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