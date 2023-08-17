Як приготувати ситний і смачний сніданок із кабачків та яєць: швидкий рецепт
Як зробити омлет з кабачками
Сьогодні ми радимо вам спробувати цікавий рецепт страви з кабачків та яєць, яка називається "Королівська яєчня". Цей рецепт вражає своєю оригінальністю та смаковим багатством.
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Раніше ви могли готувати подібну страву лише з томатами, на зразок шакшуки, але спробуйте додати кабачки і смак страви стане ще більш насиченим і вишуканим. Рецептом поділились на сайті greenpost.
Інгредієнти:
- 1 кг помідорів
- 500 г кабачків
- 2 середні ріпчасті цибулини
- 5 яєць
- Зелень (за вашим смаком)
- 30 г вершкового масла (за бажанням)
- 1 ч. л. сухого базиліку
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. цукру
- Сіль та перець (за смаком)
Приготування:
- Наріжте ріпчасту цибулю півкільцями і обсмажте на олії до м'якого стану.
- Додайте нарізані помідори. Краще очистити їх від шкірки перед цим. Тушкуйте під кришкою протягом близько 5 хвилин.
- Наріжте кабачки середнім кубиком і додайте до помідорів. Перемішайте та тушкуйте під кришкою близько 10 хвилин.
- Додайте сухий базилік, паприку, цукор, сіль та перець за смаком.
- За бажанням додайте вершкове масло, яке надасть страві ніжності та неповторного смаку.
- Розбийте яйця у каструлю, закрийте кришкою та готуєте ще 3-4 хвилини.
- Готову страву прикрасьте свіжою зеленню.
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