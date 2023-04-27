Як приготувати традиційну пасту карбонара, як в ресторані: рецепт

Карбонара – одна з основних італійських паст. Вона готується з кількох інгредієнтів, але вражає смаком. Варіацій цієї страви є багато, але UaPortal підготував для вас класичну версію карбонари, яку готують в італійських ресторанах.

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Інгредієнти:

– 400 грамів спагетті;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 200 грамів бекону (нарізаного тонкими смужками);

– 1 зубчик часнику (дрібно нарізаний);

– 4 яєчних жовтки;

– 50 грамів тертого сиру (найкраще підійде пармезан);

– 50 мілілітрів молока;

– сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

1.Відваріть спагетті згідно з інструкцією на упаковці. Воду для спагетті посоліть.

2.Розігрійте сковорідку.

3.Налийте на сковорідку трохи олії та посмажте на ній бекон протягом 2 хвилин.

4.Додайте часник, смажте ще хвилину.

5.Змішайте жовтки, 3/4 сиру та молоко, посоліть, додайте спеції, перемішайте.

6.З готових спагетті злийте воду, але залишіть одну чашку рідини після макарон.

7.Спагетті викладіть на сковорідку до бекону, додайте яєчну суміш та перемішайте. Якщо соус загустий – додайте води з – під макарон.

8. Посипте сиром та подавайте.

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