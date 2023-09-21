Як приготувати ситні гарбузові котлети на вечерю: простий рецепт

Курячі котлети є однією з найбільш популярних страв в Україні. Ця страва має універсальний характер і чудово поєднується з картоплею, кашами та макаронами. Проте, зазвичай це банальна страва, і для її трансформації в ефектне блюдо вам знадобиться всього лише один неочікуваний інгредієнт.

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Гарбуз – це фрукт, який стає особливо популярним восени, пише блогерка marafit_mara, яка поділилась рецептом у себе в Instagram. Зазвичай з нього готують солодкі страви, проте цей фрукт також добре поєднується з солоною їжею. Додавання гарбуза до м'ясного фаршу може змінити звичайний смак і вигляд курячих котлет, надаючи їм непередбачувану нотку смаку та апетитний зовнішній вигляд. Середньовіччя вашого столу та задовольнення апетиту кожного члена сім'ї гарантовані.

Інгредієнти:

Куряче філе

Гарбуз

Сухарі

Яйце

Спеції

Рослинна олія

Спосіб приготування:

Почніть з того, що підготуйте куряче філе. Видаліть плівки, наріжте його на шматочки та перекрутіть у фарш. Гарбуз перед тим тертий у мисці. У великій ємності змішайте фарш із тертим гарбузом, додайте яйце та спеції за вашим смаком. Ретельно перемішайте отриману масу. Сформуйте котлетки, обмочуйте їх у збитому яйці та обваляйте в сухарях. Смажте котлети до отримання рум'яної скоринки на сковорідці, змащеній олією. Дістаньте котлети зі сковорідки та насолоджуйтесь їх смаком!

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