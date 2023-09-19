Як приготувати варення з брусниці на зиму в ароматному сиропі: простий та швидкий рецепт, що збереже вітаміни

Настав час, коли багато українців готують запаси на зиму, консервуючи різні продукти. Але особливе місце завжди відводиться варенню, оскільки для багатьох ніщо не може замінити смачного батону з маслом та варенням на верхньому шарі. Якщо рецепт з малиновим варенням добре відомий, то з іншими видами ягід можуть виникнути питання. Тож ми пропонуємо вам дізнатися, як правильно заготувати брусницю на зиму.

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Брусниця часто називається "ягодою безсмертя" через її корисні властивості та вплив на здоров'я. Традиційно її збирають та заготовляють восени, пише сайт "Знай.ua". Брусниця використовується для лікування різних захворювань, тому ми розкажемо вам, як швидко та без втрат вітамінів законсервувати цю ягоду на зиму.

Інгредієнти:

Брусниця - 250 г

Цукор - 115 г

Вода - 100 мл

Лимонний сік - 15 мл

Приготування:

Спочатку переберіть та ретельно промийте ягоди. Потім добре обсушіть їх і розмістіть у заздалегідь стерилізованих банках. У холодну воду додайте цукор і лимонний сік. Поставте на середній вогонь і постійно помішуйте, доки сироп не доведеться до кипіння. Засипте брусницю отриманим сиропом і негайно закривайте банки. На 1 літрову банку потрібно: 370 грамів брусниці, 115 грамів цукру, 100 мілілітрів води та 15 мілілітрів лимонного соку.

За допомогою цього рецепту ви зможете насолоджуватися смачною та корисною брусничною консервацією протягом зими.

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