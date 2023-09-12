Як приготувати смачні та пишні яблучні оладки на кефірі: простий рецепт сніданку
Завдяки цьому рецепту ви можете розпочати свій день з надзвичайно смачних і пухких яблучних оладок, незалежно від погоди за вікном. Ця страва ідеально підходить для сніданку, поєднуючись з будь-яким вашим улюбленим напоєм, будь то кава, чай, какао або гарячий шоколад.
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Рецепт цих чудових яблучних оладок був наданий "Бабусиними рецептами" і він вражає своєю простотою та смаком. За допомогою всього одного яблука та склянки кефіру ви зможете швидко приготувати смачні оладки, які надзвичайно смачні навіть для тих, хто не є великими шанувальниками яблук.
Інгредієнти:
- Теплий кефір – 250 мл;
- Яйце – 1 шт.;
- Цукор – 4-6 столових ложок;
- Борошно — 220 г;
- Яблуко – 1 шт.;
- Сіль — щіпка;
- Сода — 1/2 чайної ложки.
Спосіб приготування:
- У мисці об'єднайте кефір з яйцем, додайте цукор і невелику щіпку солі. Потім добре змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції.
- Додайте борошно та соду до маси і перемішайте, поки не утвориться тісто.
- Яблуко ретельно помийте, а за бажанням, натріть його на тертці і додайте до тіста. Перемішайте все добре і дайте тісту відпочити протягом 15 хвилин.
- Розігрійте сковороду з рослинною олією на середньому вогні.
- Вилийте ложкою тісто на розігріту сковороду і обсмажуйте оладки з обох сторін приблизно 4-5 хвилин, доки вони не стануть золотистого кольору. Перевертайте оладки, коли на поверхні з'являться бульбашки.
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