Як приготувати смачний шоколадний торт всього за 70 гривень: простий рецепт
Як зробити дешевий шоколадний торт
Рецепт дешевого і смачного шоколадного торта на суму всього лише 70 гривень може стати справжньою знахідкою для бажаючих насолодитися чудовим десертом.
Читайте також: Рецепт вареників з шовковицею без цукру
Цей рецепт вражає своєю доступністю, оскільки в ньому використовуються інгредієнти, які вже є практично на кожній кухні, і їх можна з легкістю придбати, не витрачаючи багато грошей. Такий смачний дешевий торт точно припаде до смаку всім, хто його спробує, пише УНІАН.
Інгредієнти для тіста:
- борошно - 3 склянки (600 г);
- цукор - 1 склянка (200 г);
- какао - 50 г;
- сіль - 1 чайна ложка;
- сода - 2 чайні ложки;
- холодна вода - 500 мл;
- соняшникова олія - 200 мл;
- оцет - 2 столові ложки.
Для шоколадної глазурі:
- какао - 50 г;
- соняшникова олія - 3 столові ложки;
- цукор - 100 г;
- вода - 200 мл.
Приготування:
- Змішайте всі сухі інгредієнти для тіста – борошно, цукор, сіль, соду і какао-порошок – у великій мисці.
- У окремій посудині змішайте холодну воду з оцтом і соняшниковою олією.
- Поступово додавайте рідку суміш до сухої і перемішуйте до отримання однорідного густого тіста.
- Перелийте тісто в підготовлену форму для випічки, яку слід змастити олією.
- Випікайте тісто при температурі 190°C протягом 50 хвилин. Щоб перевірити готовність, використовуйте зубочистку – вона має залишитися сухою після проколювання. Після випічки охолодіть тісто.
- Для глазурі змішайте какао, цукор і соняшникову олію в щільну масу.
- Додайте воду потроху, продовжуючи збивати, щоб уникнути утворення грудочок.
- Доведіть суміш до кипіння в каструлі.
- Є два варіанти складання торта. В першому варіанті наріжте тісто кубиками і полийте гарячою глазур'ю. Поставте в холодильник на 2-3 години для охолодження і подавайте десерт як пиріг до чаю.
- В другому варіанті розріжте тісто на 3 однакових коржа і змастіть будь-яким варенням або повидлом, яке є вдома. Самий верхній корж полийте гарячою глазур'ю і поставте десерт в холодильник на 4 години. Подавайте як шоколадний торт.
Радимо також звернути увагу на рецепт смажених вареників з картоплею.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!