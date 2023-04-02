Як приготувати яйце пашот без варіння: простий лайфхак

Яйця можуть стати ідеальним варіантом для сніданку, оскільки вони можуть наситити організм на довгий час та забезпечити його важливими мікроелементами. Окрім цього, є багато способів приготування яєць, одним з найбільш вишуканих є варіння "пашот".

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Ірина Лазун, фуд-блогерка, поділилася своїм рецептом приготування яєць пашот вдома на своїй сторінці в Instagram. Щоб приготувати яйце пашот вдома, вам знадобиться:

яйце;

100 мл води;

1/2 чайної ложки солі.

Спочатку візьміть невелику миску або чашку, яку можна поставити в мікрохвильовку. Далі, воду потрібно налити в цю миску, додати сіль та ретельно перемішати до того, як сіль повністю розчиниться.

Після цього потрібно обережно вбити яйце в миску, щоб зберегти цілісність жовтка. Вода має повністю покривати яйце. Миску потрібно поставити в мікрохвильовку з потужністю 800 Вт на 1,5-2 хвилини.

Важливо спостерігати за процесом приготування, оскільки час приготування залежить від потужності приладу. Коли яйце буде готове, його можна діставати. Додайте свої улюблені інгредієнти та насолоджуйтеся вишуканим сніданком.

Нагадаємо, якщо ви хочете приготувати смачний та ситний омлет на сніданок, але у вас вдома лише одне яйце, скористайтесь порадами UAportal.

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