Як приготувати запечені кабачки з хрумкою сирною скоринкою: простий рецепт
Як зробити кабачки з сирною скоринкою в духовці
Закуска або перекус, які мають всі шанси стати вашими улюбленими стравами. Ця страва готується дуже швидко, а результат просто чудовий.
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Сирна хрумка скоринка та ніжний кабачок з легким відтінком прованських трав – справжня смакота. Давайте дізнаємось, як приготувати цю смачну страву за рецептом сайту prostoway.
Інгредієнти:
- 1,2 кг кабачка;
- 100 г твердого сиру;
- Олія;
- Сіль;
- Сухі трави (прованські трави).
Приготування:
- Почнемо з підготовки кабачків. Добре помийте їх, а потім відріжте кінці та наріжте на брусочки. Ці брусочки ми будемо запікати, тому зробіть їх такого розміру, який вам зручно споживати. Після цього скропіть кабачки олією.
- Тепер підготуємо начинку для наших кабачків. В тазику потрібно змішати тертий на дрібній тертці твердий сир, сіль та сухі прованські трави. Якщо ви бажаєте, можете також додати свіжу петрушку або кріп.
- Тепер занурте кабачкові брусочки в цю замішану начинку, щоб кожен брусочок був обсипаний цією ароматною сумішшю.
- Візьміть пергамент або деко і розмістіть на ньому підготовлені кабачки. Попередньо розігрійте духовку до 190 градусів.
- Запікайте кабачки протягом 15 хвилин або до того моменту, коли вони стануть золотистими та хрумкими.
- Подавайте цю смакоту зі сметанним соусом, в який додайте часник, свіжу зелень та трохи солі.
Нагадаємо, раніше ми писали про лікарський засіб, який допоможе вберегти кабачки від гниття.
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