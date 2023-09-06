Як приготувати запечені кабачки з хрумкою сирною скоринкою: простий рецепт

Як зробити кабачки з сирною скоринкою в духовці

Закуска або перекус, які мають всі шанси стати вашими улюбленими стравами. Ця страва готується дуже швидко, а результат просто чудовий.

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Сирна хрумка скоринка та ніжний кабачок з легким відтінком прованських трав – справжня смакота. Давайте дізнаємось, як приготувати цю смачну страву за рецептом сайту prostoway.

Інгредієнти:

1,2 кг кабачка;

100 г твердого сиру;

Олія;

Сіль;

Сухі трави (прованські трави).

Приготування:

Почнемо з підготовки кабачків. Добре помийте їх, а потім відріжте кінці та наріжте на брусочки. Ці брусочки ми будемо запікати, тому зробіть їх такого розміру, який вам зручно споживати. Після цього скропіть кабачки олією. Тепер підготуємо начинку для наших кабачків. В тазику потрібно змішати тертий на дрібній тертці твердий сир, сіль та сухі прованські трави. Якщо ви бажаєте, можете також додати свіжу петрушку або кріп. Тепер занурте кабачкові брусочки в цю замішану начинку, щоб кожен брусочок був обсипаний цією ароматною сумішшю. Візьміть пергамент або деко і розмістіть на ньому підготовлені кабачки. Попередньо розігрійте духовку до 190 градусів. Запікайте кабачки протягом 15 хвилин або до того моменту, коли вони стануть золотистими та хрумкими. Подавайте цю смакоту зі сметанним соусом, в який додайте часник, свіжу зелень та трохи солі.

Нагадаємо, раніше ми писали про лікарський засіб, який допоможе вберегти кабачки від гниття.

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