Як застосовувати олію авокадо для волосся: топ-2 корисні маски

Олія авокадо містить вітаміни А, D і Е, лецитин, калій та малоненасичені жирні кислоти. Вона допоможе у боротьбі з сухістю, ламкістю, тьмяністю та пухнастістю волосся та підходить до будь-якого його типу. Крім того, олія авокадо містить олеїнову кислоту, яка допомагає поживним речовинам проникати глибше у волосину.

Маски з олією авокадо

Маска для сухого та ламкого волосся

Для її приготування вам знадобиться олії авокадо, мигдалю й фікуса та ефірні олії лаванди, евкаліпта й ромашки.

Спосіб приготування:

Змішайте по дві чайні ложки кожної базисної олії та злегка прогрійте на водяній бані. Додайте по дві краплі ефірних олій до базисних та перемішайте. Нанесіть маску на шкіру голови та по всій довжині волосся. Загорніть голову в рушник на три години або на всю ніч для кращого ефекту. Потім промийте волосся. Використовуйте маску раз на тиждень.

Маска для жирного волосся

Для її приготування вам знадобиться по 1 столовій ложці олії жожоба й авокадо, 1 столова ложка соку картоплі, 1 столова ложка меду та жовток.

Спосіб використання

Всі інгредієнти перемішайте та нанесіть на коріння та довжину волосся. Потримайте годину, після чого сполосніть локони підкисленою водою. Курс становить 8 тижнів. Маску можна застосовувати раз на тиждень.

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Маска для пошкодженого волосся

Для її приготування вам знадобиться по одній столовій ложці олії авокадо, олії зародків пшениці та 4 краплі ефірної олії іланг-ілангу.

Спосіб приготування

Змішайте всі інгредієнти та нанесіть на корені та по всій довжині волосся. Голову утепліть поліетиленом або загорніть чи банною шапочкою на півгодини. Помийте волосся.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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