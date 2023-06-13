Как применять масло авокадо для волос: топ-2 полезные маски

Масло авокадо содержит витамины А, D и Е, лецитин, калий и малоненасыщенные жирные кислоты. Она поможет в борьбе с сухостью, ломкостью, тусклостью и пушистостью волос и подходит к любому типу. Кроме того, масло авокадо содержит олеиновую кислоту, которая помогает питательным веществам проникать глубже в волос.

Маски с маслом авокадо

Маска для сухих и ломких волос

Для ее приготовления вам понадобится масла авокадо, миндаля и фикуса и эфирные масла лаванды, эвкалипта и ромашки.

Способ приготовления:

Смешайте по две чайные ложки каждого базисного масла и немного прогрейте на водяной бане. Добавьте по две капли эфирных масел в базисные и перемешайте. Нанесие маску на кожу головы и по всей длине волос. Заверните голову в полотенце на три часа или на всю ночь для лучшего эффекта. Затем промойте волосы. Используйте маску раз в неделю.

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Маска для жирных волос

Для его приготовления вам понадобится по 1 столовой ложке масла жожоба и авокадо, 1 столовая ложка картофеля сока, 1 столовая ложка меда и желток.

Способ использования

Все ингредиенты размешайте и нанесите на корни и длину волос. Подержите час, после чего ополосните локоны подкисленной водой. Курс составляет 8 недель. Маску можно использовать раз в неделю.

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Маска для поврежденных волос

Для его приготовления вам понадобится по одной столовой ложке масла авокадо, масла пшеницы и 4 капли эфирного масла иланг-иланга.

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты и нанесите на корни и длину волос. Голову утеплите полиэтиленом или заверните банной шапочкой на полчаса. Помойте волосы.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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