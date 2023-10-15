Як продаж майна на суму понад 100 тисяч гривень впливає на отримання субсидії

Як нараховується житлова субсидія під час продажу майна на суму понад 100 000 грн

У Пенсійному фонді України розповіли про процедуру призначення житлової субсидії на опалювальний період з жовтня 2023 року. Призначення цієї підтримки ґрунтується на обліку доходів домогосподарства за певний період.

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Основні деталі цього процесу були надані Пенсійним фондом. Згідно з інформацією Пенсійного фонду, для призначення житлової субсидії на опалювальний період з жовтня 2023 року враховуватимуться доходи домогосподарства, які були отримані протягом І-II кварталів 2023 року.

Крім того, доходи за листопад і грудень 2023 року враховуватимуться при призначенні житлової субсидії в травні 2024 року. Ця практика передбачена Положенням про порядок призначення житлової субсидії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848.

Пенсійний фонд нагадує громадянам, яким призначено житлову субсидію, про їх обов'язок інформувати органи Пенсійного фонду про будь-які обставини, що можуть впливати на призначення субсидії. Це включає в себе інформування про отримання одноразового доходу особою чи членом сім'ї із складу домогосподарства, який перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (що становить 67 100 гривень).

Виняток становлять деякі види доходу, такі як цільова благодійна допомога, страхові виплати на медичну та соціальну допомогу, спадщина у вигляді нерухомого майна або його частини, гранти чи стипендії на навчання. Усі ці обставини важливо повідомити органам Пенсійного фонду у визначений строк.

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