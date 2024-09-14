Як прописати дитину онлайн через Дію: проста інструкція
Реєстрація місця проживання дитини стала набагато простішою завдяки сервісу "Дія". Тепер батьки можуть оформити прописку своєї дитини, не виходячи з дому. Давайте розберемося, як це зробити крок за кроком. Про це пише ТСН.
Основні умови для прописки дитини:
Дитину можна прописати за місцем проживання одного з батьків. Житло, де планується прописати дитину, має бути належним чином оформлене і не перебувати в іпотеці.
Покрокова інструкція:
- Відкрийте застосунок "Дія": Авторизуйтесь у своєму обліковому записі.
- Оберіть послугу: Знайдіть і виберіть послугу "Місце проживання".
- Завантажте документи: Вам знадобиться свідоцтво про народження дитини. Завантажте його електронну копію або введіть дані вручну.
- Вкажіть адресу: Виберіть з переліку або введіть вручну адресу, за якою ви хочете прописати дитину.
- Підтвердження власника: Якщо житло належить іншій особі, власник має підтвердити свою згоду на прописку дитини через застосунок "Дія".
- Оплата: Сплатіть адміністративний збір за допомогою банківської картки.
- Підтвердження: Після успішної оплати ви отримаєте повідомлення про те, що заяву прийнято до розгляду. Протягом одного робочого дня прописка дитини буде здійснена.
Необхідні документи:
- Заява про реєстрацію місця проживання дитини (генерується автоматично в застосунку).
- Свідоцтво про народження дитини.
- Довідка про реєстрацію громадянином України (для певних категорій громадян).
Терміни та вартість:
Прописка дитини здійснюється протягом 1 робочого дня з моменту подання заяви. Розмір адміністративного збору залежить від того, вчасно ви подали заяву чи ні. Зазвичай це невелика сума, яку можна сплатити онлайн.
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Переваги прописки дитини через "Дію":
- Процедура займає мінімум часу.
- Не потрібно відвідувати державні установи.
- Ви можете відстежити статус вашої заяви в особистому кабінеті.
Завжди перевіряйте актуальність інформації та деталі процедури на офіційному веб-сайті "Дії", оскільки правила можуть змінюватися.
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