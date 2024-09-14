Як прописати дитину онлайн через Дію: проста інструкція

Реєстрація місця проживання дитини стала набагато простішою завдяки сервісу "Дія". Тепер батьки можуть оформити прописку своєї дитини, не виходячи з дому. Давайте розберемося, як це зробити крок за кроком. Про це пише ТСН.

Основні умови для прописки дитини:

Дитину можна прописати за місцем проживання одного з батьків. Житло, де планується прописати дитину, має бути належним чином оформлене і не перебувати в іпотеці.

Покрокова інструкція:

Відкрийте застосунок "Дія": Авторизуйтесь у своєму обліковому записі. Оберіть послугу: Знайдіть і виберіть послугу "Місце проживання". Завантажте документи: Вам знадобиться свідоцтво про народження дитини. Завантажте його електронну копію або введіть дані вручну. Вкажіть адресу: Виберіть з переліку або введіть вручну адресу, за якою ви хочете прописати дитину. Підтвердження власника: Якщо житло належить іншій особі, власник має підтвердити свою згоду на прописку дитини через застосунок "Дія". Оплата: Сплатіть адміністративний збір за допомогою банківської картки. Підтвердження: Після успішної оплати ви отримаєте повідомлення про те, що заяву прийнято до розгляду. Протягом одного робочого дня прописка дитини буде здійснена.

Необхідні документи:

Заява про реєстрацію місця проживання дитини (генерується автоматично в застосунку).

Свідоцтво про народження дитини.

Довідка про реєстрацію громадянином України (для певних категорій громадян).

Терміни та вартість:

Прописка дитини здійснюється протягом 1 робочого дня з моменту подання заяви. Розмір адміністративного збору залежить від того, вчасно ви подали заяву чи ні. Зазвичай це невелика сума, яку можна сплатити онлайн.

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Переваги прописки дитини через "Дію":

Процедура займає мінімум часу.

Не потрібно відвідувати державні установи.

Ви можете відстежити статус вашої заяви в особистому кабінеті.

Завжди перевіряйте актуальність інформації та деталі процедури на офіційному веб-сайті "Дії", оскільки правила можуть змінюватися.

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