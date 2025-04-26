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Економіка

Як перевірити нарахування пенсії та уникнути неправильної індексації: пояснення юриста

Ціхоцька Марія

Як перевірити нарахування пенсії та уникнути неправильної індексації: пояснення юриста
Щорічно у березні Кабмін ухвалює постанову, яка визначає порядок індексації пенсій

Юрист юридичної компанії "Мережа права" розповідає, як перевірити правильність індексації пенсії та чому українцям, які вийшли на пенсію після 2020 року, іноді нараховують виплати з порушеннями. Щорічно у березні Кабмін ухвалює постанову, яка визначає порядок індексації пенсій. Але для громадян, які почали отримувати пенсію з 2020 року, цей процес часто проводився неправильно.

Замість застосування передбачених законодавством коефіцієнтів, Пенсійний фонд нараховував фіксовані суми — по 100, 135 гривень тощо. У той час як, наприклад, у 2022 році індексацію мали здійснювати з коефіцієнтом 1,14, а в 2023 — 1,197. Про це пише ukr.news.

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Як дізнатися, чи правильно вам нарахували пенсію?

Все залежить від індивідуальної ситуації. Щоб перевірити розрахунки, варто звернутись до Пенсійного фонду за випискою про нарахування. Далі — наші фахівці можуть проаналізувати дані, визначити, чи була індексація проведена коректно, і розрахувати можливу суму доплати. Якщо буде виявлено порушення — запропонуємо подальший план дій.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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