Як перевірити нарахування пенсії та уникнути неправильної індексації: пояснення юриста

Юрист юридичної компанії "Мережа права" розповідає, як перевірити правильність індексації пенсії та чому українцям, які вийшли на пенсію після 2020 року, іноді нараховують виплати з порушеннями. Щорічно у березні Кабмін ухвалює постанову, яка визначає порядок індексації пенсій. Але для громадян, які почали отримувати пенсію з 2020 року, цей процес часто проводився неправильно.

Замість застосування передбачених законодавством коефіцієнтів, Пенсійний фонд нараховував фіксовані суми — по 100, 135 гривень тощо. У той час як, наприклад, у 2022 році індексацію мали здійснювати з коефіцієнтом 1,14, а в 2023 — 1,197. Про це пише ukr.news.

Читайте також: Пенсіонерам дали 10 днів: що потрібно встигнути повідомити у ПФУ

Як дізнатися, чи правильно вам нарахували пенсію?

Все залежить від індивідуальної ситуації. Щоб перевірити розрахунки, варто звернутись до Пенсійного фонду за випискою про нарахування. Далі — наші фахівці можуть проаналізувати дані, визначити, чи була індексація проведена коректно, і розрахувати можливу суму доплати. Якщо буде виявлено порушення — запропонуємо подальший план дій.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!