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Як працювати на ПК без мишки: найкорисніші "гарячі клавіші", про які варто знати кожному користувачу

Ігор Романько

Корисні гарячі клавіші для роботи з ПК

Для ефективної роботи за комп'ютером, вміння користуватися комбінаціями клавіш є дуже важливим. Нижче наведено декілька комбінацій клавіш, які можуть стати в нагоді при використанні різних програм і сервісів.

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  • Ctrl+L або ALT+D або F6 - перехід до адресного рядка та виділення його вмісту;
  • Ctrl+K або Ctrl+E - перехід до адресного рядка та введення пошукового запиту за замовчуванням;
  • Ctrl+Enter - додавання префіксу "www" та суфіксу ".com" до адресного рядка;
  • Ctrl+T - відкриття нової вкладки;
  • Ctrl+N - відкриття нового вікна;
  • Ctrl+Shift+T - відновлення останньої закритої вкладки;
  • Ctrl+Shift+N - відкриття нового приватного вікна;
  • Shift+Esc - відкриття диспетчера завдань;
  • Ctrl+Tab або Ctrl+PageDown - перехід до наступної вкладки;
  • Ctrl+Shift+Tab або Ctrl+PageUp - перехід до попередньої вкладки;
  • Ctrl+1, ..., Ctrl+8 - перемикання між першими вісімма вкладками;
  • Ctrl+9 - перемикання на останню вкладку;
  • Backspace або Alt+стрілка вліво – перехід на попередню сторінку в історії вкладки;
  • Shift+Backspace або Alt+стрілка вправо – перехід на наступну сторінку в історії вкладки;
  • Shift+Alt+T - перехід до панелі інструментів; переміщення стрілками та вибір кнопки натисканням Enter;
  • Ctrl+J - відкриття вкладки всіх завантажень;
  • Ctrl+Shift+J - відкриття інструментів розробника;
  • Ctrl+W або Ctrl+F4 - закриття активної вкладки або спливаючого вікна;
  • Ctrl+R або F5 - оновлення відкритої вкладки;
  • Ctrl+H - відкриття вкладки історії;
  • Ctrl+Shift+Delete - очищення історії;
  • Ctrl+F або Ctrl+G - пошук тексту на сторінці;
  • Ctrl+U - перегляд HTML-коду сторінки;
  • Ctrl+O - відкриття файлу;
  • Ctrl+S - збереження поточної сторінки;
  • Ctrl+P - друк поточної сторінки;
  • Ctrl+D - додавання до закладок;
  • Ctrl+Shift+B - відкриття менеджера закладок;
  • Alt+Home - перехід на домашню сторінку;
  • Ctrl++ або Ctrl+- - збільшення або зменшення масштабу відображення;
  • Ctrl+0 - відновлення масштабу відображення до 100%;
  • F11 - перехід у повноекранний режим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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