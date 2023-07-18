Как работать на ПК без мышки: самые полезные "горячие клавиши", о которых следует знать каждому пользователю

Для эффективной работы за компьютером, умение пользоваться комбинациями клавиш очень важно. Ниже приведено несколько комбинаций клавиш, которые могут пригодиться при использовании различных приложений и сервисов.

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Ctrl+L или ALT+D или F6 - переход к адресной строке и выделение его содержимого;

Ctrl+K или Ctrl+E – переход к адресной строке и ввод поискового запроса по умолчанию;

Ctrl+Enter - добавление префикса "www" и суффикса ".com" в адресную строку;

Ctrl+T – открытие новой вкладки;

Ctrl+N – открытие нового окна;

Ctrl+Shift+T - восстановление последней закрытой вкладки;

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Ctrl+Shift+N – открытие нового частного окна;

Shift+Esc – открытие диспетчера задач;

Ctrl+Tab или Ctrl+PageDown - переход к следующей вкладке;

Ctrl+Shift+Tab или Ctrl+PageUp - переход к предыдущей вкладке;

Ctrl+1, ..., Ctrl+8 - переключение между первыми восемью вкладками;

Ctrl+9 – переключение на последнюю вкладку;

Backspace или Alt+стрелка влево – переход на предыдущую страницу в истории вкладки;

Shift+Backspace или Alt+стрелка вправо – переход на следующую страницу в истории вкладки;

Shift+Alt+T – переход к панели инструментов; перемещение стрелками и выбор кнопки нажатием Enter;

Ctrl+J – открытие вкладки всех загрузок;

Ctrl+Shift+J – открытие инструментов разработчика;

Ctrl+W или Ctrl+F4 - закрытие активной вкладки или всплывающего окна;

Ctrl+R или F5 – обновление открытой вкладки;

Ctrl+H – открытие вкладки истории;

Ctrl+Shift+Delete – очистка истории;

Ctrl+F или Ctrl+G – поиск текста на странице;

Ctrl+U – просмотр HTML-кода страницы;

Ctrl+O – открытие файла;

Ctrl+S – сохранение текущей страницы;

Ctrl+P – печать текущей страницы;

Ctrl+D - добавление в закладки;

Ctrl+Shift+B – открытие менеджера закладок;

Alt+Home – переход на домашнюю страницу;

Ctrl++ или Ctrl+- – увеличение или уменьшение масштаба отображения;

Ctrl+0 – восстановление масштаба отображения до 100%;

F11 – переход в полноэкранный режим.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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