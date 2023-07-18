Як працювати на ПК без мишки: найкорисніші "гарячі клавіші", про які варто знати кожному користувачу
Для ефективної роботи за комп'ютером, вміння користуватися комбінаціями клавіш є дуже важливим. Нижче наведено декілька комбінацій клавіш, які можуть стати в нагоді при використанні різних програм і сервісів.
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- Ctrl+L або ALT+D або F6 - перехід до адресного рядка та виділення його вмісту;
- Ctrl+K або Ctrl+E - перехід до адресного рядка та введення пошукового запиту за замовчуванням;
- Ctrl+Enter - додавання префіксу "www" та суфіксу ".com" до адресного рядка;
- Ctrl+T - відкриття нової вкладки;
- Ctrl+N - відкриття нового вікна;
- Ctrl+Shift+T - відновлення останньої закритої вкладки;
- Ctrl+Shift+N - відкриття нового приватного вікна;
- Shift+Esc - відкриття диспетчера завдань;
- Ctrl+Tab або Ctrl+PageDown - перехід до наступної вкладки;
- Ctrl+Shift+Tab або Ctrl+PageUp - перехід до попередньої вкладки;
- Ctrl+1, ..., Ctrl+8 - перемикання між першими вісімма вкладками;
- Ctrl+9 - перемикання на останню вкладку;
- Backspace або Alt+стрілка вліво – перехід на попередню сторінку в історії вкладки;
- Shift+Backspace або Alt+стрілка вправо – перехід на наступну сторінку в історії вкладки;
- Shift+Alt+T - перехід до панелі інструментів; переміщення стрілками та вибір кнопки натисканням Enter;
- Ctrl+J - відкриття вкладки всіх завантажень;
- Ctrl+Shift+J - відкриття інструментів розробника;
- Ctrl+W або Ctrl+F4 - закриття активної вкладки або спливаючого вікна;
- Ctrl+R або F5 - оновлення відкритої вкладки;
- Ctrl+H - відкриття вкладки історії;
- Ctrl+Shift+Delete - очищення історії;
- Ctrl+F або Ctrl+G - пошук тексту на сторінці;
- Ctrl+U - перегляд HTML-коду сторінки;
- Ctrl+O - відкриття файлу;
- Ctrl+S - збереження поточної сторінки;
- Ctrl+P - друк поточної сторінки;
- Ctrl+D - додавання до закладок;
- Ctrl+Shift+B - відкриття менеджера закладок;
- Alt+Home - перехід на домашню сторінку;
- Ctrl++ або Ctrl+- - збільшення або зменшення масштабу відображення;
- Ctrl+0 - відновлення масштабу відображення до 100%;
- F11 - перехід у повноекранний режим.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.
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