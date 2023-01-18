Як розпізнати фальшивий автопробіг при купівлі авто: перші ознаки

Покупці автомобілів найчастіше звертають свою увагу на показники одометра. Проте фахівців попереджають, що при купівлі авто на вторинному ринку ці показання можуть не відповідати дійсності.

"Скручення" автопробігу навчилися робити не тільки на старих автомобілях, а навіть на моделях з електронним щитком приладів. Чому це роблять деякі умільці та як перевірити автомобіль перед покупкою, пояснюють експерти.

Навіщо змінюють показники автопробігу

Одометр вимірює кількість обертів колеса автівки. Це один із найважливіших показників при купівлі вживаного автомобіля. На сучасних авто пробіг можуть скрутити, щоб уникнути дорогого технічного обслуговування.

Крім того, також це могли зробити за кордоном, якщо машина пригнана з країни, де розмір транспортного податку розраховується виходячи з пробігу. До таких регіонів належать Норвегія та деякі штати США.

Як перевірити пробіг авто перед покупкою

Поспілкуйтеся з власником та дізнайтесь, як часто він їздив на цій машині. Порівняйте показники з датою покупки автомобіля та показниками одометру. Придивіться до салону. Якщо він "втомлений" та на сидіння водія та рулевому колесі є потертості, написи на управлінні затерті - це може бути ознаками старого та добре вживаного авто. Уважно вивчіть деталі ТО, яке проходило авто. Для цього не обов’язково, щоб машина мала сервісну книжку. Так, можна просто розпитати власника про те, що він змінював в автомобілі і коли це відбувалося. Більшість сучасних авто дозволяють дізнатись реальний пробіг з допомогою підключення блоку управління до відповідного комп’ютера з програмою для діагностики. При чому перевірка в цьому випадку проводиться в різних блоках. Ви можете подивитись пробіг коробки передач, двигуна, привода, інших основних вузлів авто. Зверніть увагу на болти у панелі авто. Якщо вони відкручувалися, це може вказувати на ознаки фальсифікації. Перевірте пробіг авто з використання vin-код та спеціальної сервісної програми, в якій відображаються всі візити до сервісу.

Раніше UAportal писав про перші ознаки вживаного авто. Як не витратити гроші на автомобілі з сумнівним минулим.

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