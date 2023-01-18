Как распознать фальшивый автопробег при покупке авто: первые признаки

Покупатели автомобилей чаще всего обращают внимание на показатели одометра. Однако специалисты предупреждают, что при покупке авто на вторичном рынке эти показания могут не соответствовать действительности.

"Скручивание" автопробега научились делать не только на подержанных автомобилях, а даже на моделях с электронным щитком приборов. Почему это делают некоторые умельцы и как проверить автомобиль перед покупкой, объясняют эксперты.

Зачем меняют показатели автопробега

Одометр измеряет количество оборотов колеса автомобиля. Это один из важнейших показателей при покупке подержанного автомобиля. На современных авто пробеге могут скрутить, чтобы избежать дорогостоящего технического обслуживания.

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Кроме того, это могли бы сделать за границей, если машина пригнана из страны, где размер транспортного налога рассчитывается исходя из пробега. К таким регионам относятся Норвегия и некоторые штаты США.

Как проверить пробег авто перед покупкой

Пообщайтесь с владельцем и узнайте, как часто он ездил на этой машине. Сравните показатели с датой покупки автомобиля и показателями одометра. Осмотрите салон. Если он устал и на сиденье водителя и рулевом колесе есть потертости, надписи на управлении затерты - это может быть признаками старого и хорошо подержанного авто. Внимательно изучите детали ТО, проходившее авто. Для этого не обязательно, чтобы машина имела сервисную книгу. Да, можно просто расспросить владельца о том, что он менял в автомобиле и когда это происходило. Большинство современных автомобилей позволяют узнать реальный пробег с помощью подключения блока управления к соответствующему компьютеру с программой для диагностики. При чем проверка в этом случае производится в разных блоках. Вы можете посмотреть пробег коробки, двигателя, привода, других основных узлов авто. Обратите внимание на болты на панели авто. Если они откручивались, то это может указывать на признаки фальсификации. Проверьте пробег авто с использованием vin-кода и специальной сервисной программы, в которой отображаются все визиты в сервис.

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