Як родичі зниклого безвісти можуть отримати пенсію з втрати годувальника

Як отримати пенсію по втраті годувальника сім'ям зниклих безвісти цивільних та військових

Як отримати пенсію з втрати годувальника для членів сімей зниклих безвісти військовослужбовців та цивільних осіб пояснили у Пенсійному фонді України.

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Для отримання пенсії з втрати годувальника, особі, яка має право на такі виплати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду з наступними документами:

Заява на призначення пенсії з втрати годувальника. Паспорт особи, яка звертається. Ідентифікаційний код. Документ, який підтверджує родинні зв'язки з годувальником (наприклад, свідоцтво про народження, шлюб, усиновлення тощо).

Однак, для призначення пенсії з втрати годувальника в разі зникнення безвісти за особливих обставин, потрібний витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оскільки Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, поки що не функціонує повноцінно, заява на пенсію може бути подана після місяця з дня внесення відомостей про безвість особи до реєстру. У реєстрі мають бути вказані особливі обставини зникнення, такі як зникнення на військовій службі чи в районі бойових дій, або зникнення на окупованій території чи зоні бойових дій.

Право на пенсію з втрати годувальника мають такі особи:

Неповнолітні діти (в тому числі усиновлені).

Дружина, якщо вона не працює і здійснює догляд за дитиною до восьми років або має інвалідність.

Інші непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні годувальника.

Розмір пенсії залежить від кількості непрацездатних членів сім'ї:

На одного непрацездатного члена сім'ї складає 50% пенсії за віком померлого годувальника.

На двох або більше непрацездатних членів сім'ї складає 100% пенсії за віком померлого годувальника, розподіленої між ними рівними частками.

Для дітей-сиріт пенсія призначається виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

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Пенсія з втрати годувальника виплачується протягом усього періоду, поки особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин. Після внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, відмітки про встановлення місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження останків особи, виплати припиняються.

Якщо особу, яка вважалася зниклою безвісти, визнають померлою, непрацездатні члени сім'ї можуть отримати пенсію з втрати годувальника на загальних підставах.

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