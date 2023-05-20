Как родственники пропавшего без вести могут получить пенсию по потере кормильца

Как получить пенсию по потере кормильца для членов семей пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Для получения пенсии по потере кормильца, лицу, имеющему право на такие выплаты, следует обратиться в Пенсионный фонд со следующими документами:

Заявление на назначение пенсии по потере кормильца. Паспорт обращающегося. Идентификационный код. Документ, подтверждающий родственные связи с кормильцем (например, свидетельство о рождении, браке, усыновлении и т.п.).

Однако для назначения пенсии по потере кормильца в случае пропажи без вести при особых обстоятельствах, требуется выписка из Единого реестра досудебных расследований.

Поскольку Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, пока не функционирует полноценно, заявление на пенсию может быть подано после месяца со дня внесения сведений о безвестности лица в реестр. В реестре должны быть указаны особые обстоятельства исчезновения, такие как исчезновение на военной службе или в районе боевых действий или исчезновение на оккупированной территории или зоне боевых действий.

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Право на пенсию по потере кормильца имеют следующие лица:

Несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные).

Жена, если она не работает и осуществляет уход за ребенком до восьми лет или имеет инвалидность.

Другие нетрудоспособные члены семьи находились на содержании кормильца.

Размер пенсии зависит от количества нетрудоспособных членов семьи:

На одного нетрудоспособного члена семьи составляет 50% пенсии по возрасту умершего кормильца.

На двух или более нетрудоспособных членов семьи составляет 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределенной между ними равными долями.

Для детей-сирот пенсия назначается исходя из размера пенсии по возрасту каждого родителя.

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Пенсия по потере кормильца выплачивается в течение всего периода, пока лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах. После внесения в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, отметки об установлении местопребывания, места захоронения или местонахождение останков лица, выплаты прекращаются.

Если лицо, считавшееся без вести пропавшим, признают умершим, нетрудоспособные члены семьи могут получить пенсию по потере кормильца на общих основаниях.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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