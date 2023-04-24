Як зробити, щоб в машині завжди було чисто: порада для водіїв

Що робити, щоб у авто завжди було чисто

Зберігати порядок в салоні автомобіля може бути непросто, адже водій час від часу може потребувати позбутись дрібного сміття, що важко зробити на ходу. Це може призвести до того, що бардачок та інші закутки заповняться папірцями, пакетиками, стаканчиками тощо. Така ситуація може тривати доти, доки водій не зможе витримати перетворення салону автомобіля на хаос.

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OBOZREVATEL пропонує маленький лайфхак, який допоможе розпрощатись з цією проблемою раз і назавжди. Лише одна мініатюрна річ може змінити усе докорінно.

В салоні варто встановити спеціальне автомобільне відро для сміття. Воно має мініатюрні розміри і влаштоване таким чином, щоб надійно утримувати відходи всередині навіть на ходу. Крім того, таке відро зазвичай є водонепроникним, тому вологе сміття не стане проблемою.

Такий гаджет коштує зовсім небагато і не займає зайвого місця в салоні, але дуже сприяє збереженню порядку всередині автомобіля.

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