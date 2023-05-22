Як зробити динаміки iPhone гучнішими через налаштування

Коли ми слухаємо музику на своєму iPhone, ми часто хочемо отримати максимальне задоволення від звучання. Щастям для нас, вбудований еквалайзер в iOS може допомогти нам зробити звук ще більш потужним. Дозвольте нам розповісти вам про один простий спосіб, як зробити динаміки вашого iPhone ще гучнішими.

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Відкрийте "Налаштування" на вашому iPhone і натисніть на "Музика"; У розділі "Музика" прокрутіть до пункту "Еквалайзер" та натисніть на нього; У списку доступних ефектів ви побачите різні налаштування еквалайзера. Шукайте "Пізня ніч" і поставте прапорець поряд з цим варіантом; Після встановлення ефекту "Пізня ніч" ви можете закрити налаштування і повернутися до відтворення музики на вашому iPhone.

Тепер, коли ви прослуховуєте свою улюблену музику, спробуйте помітити різницю в звучанні. За допомогою ефекту "Пізня ніч" динаміки вашого iPhone отримають трохи більше відтворювальної сили і глибини звуку. Ви можете відчути, як баси стають більш насиченими, виразними, а середні та високі частоти стають більш яскравими та чіткими.

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