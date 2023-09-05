Як зробити ефективний засіб від слимаків з часника, який одразу вижене їх з городу

Слимаки – це всеїдні черевоногі молюски, які можуть завдати значних збитків садовим культурам, особливо вночі, коли вони активні. Вони не обирають, коли вдень чи вночі підкрадаються до вашої грядки. Молоді і ніжні рослини стають ласою здобиччю для цих маленьких хижаків, і не рідко залишають за собою з'їдені до дна листки або великі рвані дірки на них.

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Любов слимаків до рослинної зелені не має меж. Вони зупиняються не тільки на салаті та капусті, але і на фруктах і овочах, які знаходяться низько під поверхнею землі, таких як полуниця, помідори і кабачки. Ще однією підказкою про те, що в вашому саду можуть бути слимаки, є сріблястий слід, який вони залишають за собою після переміщення, пише Апостроф.

На щастя, існує ефективний народний спосіб відлякувати цих нав'язливих шкідників за допомогою часнику. Часниковий відвар є природним репелентом, який може допомогти вас захистити ваші рослини від нападу слимаків.

Для приготування цього репелента вам знадобиться 2 літри води і 2 головки часнику. Спочатку очистіть зубчики часнику і розмістіть їх в каструлі з водою, яку треба відварити до м'якості. Потім розминаємо тильною стороною виделки, щоб отримати якнайбільше часникового соку.

Після цього отриманий концентрат необхідно процідити через сито чи марлю, щоб відокремити відвар від твердих часток. Далі вам потрібно взяти 2 столові ложки часникового відвару і розбавити їх у 5 літрах води. Отриману рідину можна перелити в лійку або пульверизатор і розпорошувати на рослини або поливати ними один раз на тиждень.

Нагадаємо, слимаки та равлики завдають шкоди садам, знищуючи розсаду та поїдаючи листя великих рослин. Існують хімічні розчини, які діють як ефективні відлякувачі, однак є більш природний спосіб позбутися шкідників.

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