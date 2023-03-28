Як зробити ідеальну глазур на пасху: три простих рецепти
Наближається Великдень, на який традиційно випікають пасхи. Одним з елементів святкового хліба є верхівка з білої глазурі, яку за бажанням посипають солодкою соломинкою.
Найчастіше глазур готують з яєчних білків, але варіацій її приготування багато. UAportal зібрав три прості рецепти, які допоможуть зробити ідеальну глазур для пасхи.
Для першого варіанту знадобляться:
- цукрова пудра – 100-120 г;
- яєчний білок – 1 шт;
- сік лимона – 1 ч.л.
Яйце потрібно брати з холодильника та збити білок на малій швидкості міксером. Потім варто збільшити швидкість збивання, додати сік та поступово всипати цукрову пудру. Глазур збивається, доки маса не стане однорідною та блискучою, і одразу наноситься на пасху.
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Інший рецепт передбачає приготування глазурі без яєць. Таке покриття пасхи не буде обсипатися, і для нього знадобляться:
- цукрова пудра – 200 г;
- желатин – 5 г;
- лимонний сік – 10 мл;
- ванілін – 1 г;
- вода – 120 мл.
У 40 мл теплої води потрібно додати желатин та залишити розбухати. Решту води треба вилити в каструлю, перемішати з пудрою та довести до однорідності на малому вогні. Потім варто зняти сироп з вогню, трохи охолодити.
Тим часом у желатин додається лимонний сік з ваніліном. Всі інгредієнти перемішуються міксером на малій швидкості, а потім на великій.
Шоколадна глазур для паски:
- цукор – 100 г;
- какао – 5 ст. л;
- молоко – 6 ст. л;
- вершкове масло – 80 г.
У сотейнику або каструлі з товстим дном змішуються цукор, какао і молоко. Масу потрібно поставити на вогонь та довести до кипіння. Після цього додається масло й одразу вимикається вогонь.
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