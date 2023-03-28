Как сделать идеальную глазурь на пасху: три простых рецепта

Приближается Пасха, на которую традиционно выпекают пасхи. Одним из элементов праздничного хлеба является верхушка из белой глазури, которую по желанию посыпают сладкой соломинкой.

Чаще глазурь готовят из яичных белков, но вариаций ее приготовления много. UAportal собрал три простых рецепта, которые помогут сделать идеальную глазурь для пасхи.

Для первого варианта понадобятся:

сахарная пудра – 100-120 г;

яичный белок – 1 шт;

сок лимона – 1 ч.л.

Яйцо нужно брать из холодильника и взбить белок на малой скорости миксером. Затем следует увеличить скорость взбивания, добавить сок и постепенно всыпать сахарную пудру. Глазурь сбивается, пока масса не станет однородной и блестящей, и сразу наносится на пасху.

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Другой рецепт предполагает приготовление глазури без яиц. Такое покрытие пасхи не будет осыпаться, и для него понадобятся:

сахарная пудра – 200 г;

желатин – 5 г;

лимонный сок – 10 мл;

ванилин – 1 г;

вода – 120 мл.

В 40 мл теплой воды нужно добавить желатин и оставить разбухать. Остальную воду нужно вылить в кастрюлю, перемешать с пудрой и довести до однородности на малом огне. Затем следует снять сироп с огня, немного охладить.

Тем временем в желатин добавляется лимонный сок с ванилином. Все ингредиенты перемешиваются миксером на малой скорости, затем на большой.

Шоколадная глазурь для кулича:

сахар – 100 г;

какао – 5 ст. л;

молоко – 6 ст. л;

сливочное масло – 80 г.

В сотейнике или кастрюле с толстым дном смешиваются сахар, какао и молоко. Массу нужно поставить на огонь и довести до кипения. После этого добавляется масло и сразу выключается огонь.

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