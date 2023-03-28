Як зробити ідеальну глазур на пасху: три простих рецепти

Наближається Великдень, на який традиційно випікають пасхи. Одним з елементів святкового хліба є верхівка з білої глазурі, яку за бажанням посипають солодкою соломинкою.

Найчастіше глазур готують з яєчних білків, але варіацій її приготування багато. UAportal зібрав три прості рецепти, які допоможуть зробити ідеальну глазур для пасхи.

Для першого варіанту знадобляться:

цукрова пудра – 100-120 г;

яєчний білок – 1 шт;

сік лимона – 1 ч.л.

Яйце потрібно брати з холодильника та збити білок на малій швидкості міксером. Потім варто збільшити швидкість збивання, додати сік та поступово всипати цукрову пудру. Глазур збивається, доки маса не стане однорідною та блискучою, і одразу наноситься на пасху.

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Інший рецепт передбачає приготування глазурі без яєць. Таке покриття пасхи не буде обсипатися, і для нього знадобляться:

цукрова пудра – 200 г;

желатин – 5 г;

лимонний сік – 10 мл;

ванілін – 1 г;

вода – 120 мл.

У 40 мл теплої води потрібно додати желатин та залишити розбухати. Решту води треба вилити в каструлю, перемішати з пудрою та довести до однорідності на малому вогні. Потім варто зняти сироп з вогню, трохи охолодити.

Тим часом у желатин додається лимонний сік з ваніліном. Всі інгредієнти перемішуються міксером на малій швидкості, а потім на великій.

Шоколадна глазур для паски:

цукор – 100 г;

какао – 5 ст. л;

молоко – 6 ст. л;

вершкове масло – 80 г.

У сотейнику або каструлі з товстим дном змішуються цукор, какао і молоко. Масу потрібно поставити на вогонь та довести до кипіння. Після цього додається масло й одразу вимикається вогонь.

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