Як зробити маленький парник для рослин із пластикової пляшки: лайфхак від досвідчених городників

Багато початківців-огородників мають питання про те, як правильно вирощувати розсаду в домашніх умовах, щоб отримати якісні результати. В цій статті ми розкажемо вам про простий спосіб створити зручний міні-парник своїми руками, який ідеально підійде для вирощування розсади вдома.

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Для створення міні-парника вам знадобиться порожня п'ятилітрова пляшка з-під води, гострий ніж та кілька хвилин вільного часу. Відкрутіть кришку пляшки і зріжте горлечко. Для цього найкраще використовувати ножівку по металу або ніж із міцним лезом.

Візьміть великий канцелярський ніж і зробіть поздовжні надрізи з кожного боку пляшки. Таким чином, ви отримаєте конструкцію з двох половинок, які можуть бути різного розміру. Якщо половинки парника вийшли однаковими і він розпадається, використайте кришку від пластикової пляшки як фіксатор.

В нижню глибшу частину парника насипте підготовлений для посіву грунт, який підходить для вирощування розсади. Ви можете використовувати спеціальну суміш грунту або приготувати його самостійно.

Тепер ваш міні-парник готовий для вирощування розсади помідорів, перцю та баклажанів. Його можна розмістити на підвіконні або балконі.

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