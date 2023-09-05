Як зробити так, щоб зрізані гортензії довго стояли: неочікувана порада з молотком

Зрізані гортензії можуть милувати око, коли настає перша прохолода. Втім, квіти не завжди довго стоять у вазі.

Любителька квітів Кеті Курік поділилася своїм кращим методом, щоб допомогти гортензіям "протриматися" довше. Про це вона розповіла TikTok, закликавши використати молоток.

За словами Курік, спершу треба позбутися листя з нижньої частини стебла. Після цього на місці зрізу стебла потрібно роздлубати гострим предметом, прибравши частину м'якоті.

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Потім потрібно взяли молоток та завдати ударів по кінчиках стебел, поки вони не розпадуться на нитки. Збільшена площа поверхні тепер дозволить їм поглинати більше рідини.

Садівники також радять помістити обрізані стебла гортензії у воду з трохи підвищеною температурою, щоб збільшити поглинання рідини.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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