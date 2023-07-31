Як зробити варення із зелених помідорів по-польськи: простий рецепт

Одним з ідеальних овочів для приготування смачних закусок на зиму, а також пікантної аджики і варення є зелені помідори.

Читайте також: Як законсервувати гострі томати з аспірином на зиму: простий рецепт

Редакція FoodOboz ділиться цікавим рецептом варення зелених помідорів, яке вразить своїм незвичним смаком.

Інгредієнти:

Помідори – 1 кг;

Вода – 3 л;

Цукор – 1200 г;

Лимонна кислота – невелика кількість;

Цедра лимона.

Спосіб приготування:

Помідори слід розрізати на половинки, видалити плодоніжки та насіння ложкою, а потім порізати їх на невеликі шматочки. Покласти помідори в каструлю та залити 1 л води. Довести до кипіння на сильному вогні і варити 10 хвилин, постійно помішуючи. Після цього злити воду, заливши ще 1 л холодної води і готувати ще 10 хвилин. Відкинути помідори на друшляк, щоб злити рідину. Покласти в миску, посипати цукром, накрити кришкою і залишити на 1-2 години. Потім знову заливати їх 1 л води, довести до кипіння на невеликому вогні і готувати ще 10 хвилин. Зняти з вогню, охолонути, накрити кришкою і залишити в холодильнику на день. Злити сироп, довести до кипіння на середньому вогні і варити протягом 20 хвилин. Додати помідори і перемішати, варити ще 15 хвилин на повільному вогні, після чого додати лимонну кислоту і терту цедру. Готове варення розлити у банки і законсервувати.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як заморозити огірки на зиму, аби додавати їх у страви.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!