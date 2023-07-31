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Як зробити варення із зелених помідорів по-польськи: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити варення по-польськи із зелених томатів

Одним з ідеальних овочів для приготування смачних закусок на зиму, а також пікантної аджики і варення є зелені помідори.

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Редакція FoodOboz ділиться цікавим рецептом варення зелених помідорів, яке вразить своїм незвичним смаком.

Інгредієнти:

  • Помідори – 1 кг;
  • Вода – 3 л;
  • Цукор – 1200 г;
  • Лимонна кислота – невелика кількість;
  • Цедра лимона.

Спосіб приготування:

  1. Помідори слід розрізати на половинки, видалити плодоніжки та насіння ложкою, а потім порізати їх на невеликі шматочки. Покласти помідори в каструлю та залити 1 л води. Довести до кипіння на сильному вогні і варити 10 хвилин, постійно помішуючи. Після цього злити воду, заливши ще 1 л холодної води і готувати ще 10 хвилин.
  2. Відкинути помідори на друшляк, щоб злити рідину. Покласти в миску, посипати цукром, накрити кришкою і залишити на 1-2 години. Потім знову заливати їх 1 л води, довести до кипіння на невеликому вогні і готувати ще 10 хвилин. Зняти з вогню, охолонути, накрити кришкою і залишити в холодильнику на день.
  3. Злити сироп, довести до кипіння на середньому вогні і варити протягом 20 хвилин. Додати помідори і перемішати, варити ще 15 хвилин на повільному вогні, після чого додати лимонну кислоту і терту цедру. Готове варення розлити у банки і законсервувати.

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