Як заощадити на всіх видах комунальних послуг: тільки ефективні та перевірені лайфхаки

Як економити на комуналці

Оплата комунальних послуг стала однією з найбільших статей в розходах кожного громадянина України. Щомісяця людям доводиться виділяти значні суми на оплату за використану електроенергію, газ та воду.

Це особливо важко враховуючи той факт, що багато громадян не спостерігають зростання свого доходу протягом останніх кількох років через різні фактори, такі як війна, інфляція та девальвація національної валюти, пише Styler.

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Отже, яким чином можна зекономити кошти при оплаті комунальних послуг? Давайте розглянемо деякі корисні поради.

Як економити на електроенергії:

Використовуйте побутову техніку розумно. Уникайте запускати прилади, такі як бойлери, пральні машини, сушарки та кухонну електричну техніку, якщо це не є необхідністю. Багато сучасних пристроїв мають економний режим роботи, який можна використовувати, наприклад, короткий цикл прання замість тривалого. Покращіть ізоляцію вашого житла. Важливо утеплити вікна та усунути щілини в будинку влітку, щоб узимку мінімізувати використання опалювальних систем. Варто розглянути альтернативні методи охолодження приміщень влітку, щоб уникнути використання кондиціонера. Перевірте стан електричної проводки. Впевніться, що всі розетки, вимикачі та дроти є справними. Якщо виявите пошкодження, замініть дефектні деталі. Замініть лампи на більш економні. Встановіть "розумні" лампи, які включаються лише при виявленні руху у приміщенні. Це допоможе ефективніше використовувати світло в коридорах, біля вхідних дверей та у коморах. Також не залишайте пристрої в розетках, якщо вони не використовуються, оскільки навіть у режимі очікування вони витрачають невелику кількість електроенергії. Завжди вимикайте прилади з розеток, які не використовуються регулярно, наприклад, мікрохвильову піч, електроплити, духовки, посудомийні машини, чайник, кавовий апарат та тостер. Для деяких приладів можна встановити автоматичне вимкнення, що допоможе економити енергію без постійного нагляду. Слідкуйте за власним споживанням електроенергії. Використовуйте набуті навички з економії електроенергії, які ви використовували під час піків споживання електроенергії восени та взимку, щоб продовжити зменшувати свої витрати.

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Як економити на оплаті за газ:

Якщо у вас вдома є лише газова плита, то споживання газу буде обмеженим. Просто не включайте газ на довше, ніж це необхідно, наприклад, для нагрівання води чи приготування їжі. Якщо у вас є газовий котел, який використовується для опалення взимку і підігріву води в інший час року, є деякі способи економії: Застосовуйте гарячу воду лише тоді, коли вона дійсно потрібна.

Скоротіть час, витрачений на водні процедури, наприклад, приймання душу.

Перегляньте спосіб миття посуду, спробуйте використовувати мийку для економії води.

Встановіть лічильник газу, якщо він у вас ще не встановлений, щоб мати можливість контролювати споживання.

Як заощаджувати на споживанні води:

Закручуйте кран під час виконання щоденних процедур, таких як чищення зубів і вмивання. Можна також використовувати склянку для полоскання рота, замість того щоб увімкнути воду. Мінімізуйте прання і не використовуйте пральну машину для невеликих кількостей білизни чи одягу. Зверніть увагу на режим завантаження вашої пральної машини та користуйтеся його максимальним обсягом. Повторно використовуйте воду, яка використовується при митті посуду. Спробуйте завантажити посудомийну машину на повну ємність і вимикайте її лише після цього, щоб ефективно використовувати воду. Замініть звичайну ванну на короткий душ, та встановіть насадки душу з економічним витратою води. Регулярно перевіряйте, чи немає протікань у вашій сантехніці. Іноді невеликі витоки можуть витрачати значну кількість води. Зменште тиск води в кранах, якщо це можливо, наприклад, на кухні чи у ванній кімнаті, де потребується менше води.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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