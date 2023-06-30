Як заховати телефон та дорогі речі на пляжі від злодіїв

Як сховати смартфон на пляжі, поки купаєшся, щоб не вкрали

Літо – це час для відпочинку і відпусток, але на пляжах завжди існує ризик стати жертвою крадіжки. Телефони, гроші та документи є серед найцінніших речей, які можуть бути викрадені. Як же зберегти ці речі у безпеці, насолоджуючись відпочинком? ТікТок користувачі поділилися геніальним трюком, який допоможе зберегти ваші речі в безпеці.

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Цей трюк потребує лише одного простого предмета – пластикового контейнера. Вам потрібно помістити свій телефон, гроші та інші цінні речі в контейнер.

Автори відео пропонують вкопати ямку у пісок і помістити контейнер всередині, покривши його піском. Потім просто накрийте рушником, на якому ви відпочиваєте на пляжі.

Хоча деякі люди у коментарях зазначили деякі недоліки цього методу. Деякі вважають, що злодії стежать за тим, куди люди кладуть свої речі. Інші висловили стурбованість, що можна забути про контейнер або забути його точне розташування. Також варто згадати, що не всі пляжі мають пісок, а деякі покриті галькою.

Деякі користувачі також зазначили, що тепер, коли цей трюк став відомим, його можуть використовувати не лише відпочиваючі, але і злодії.

Варто пам'ятати, що жоден з цих способів не гарантує 100% безпеки. Вони можуть допомогти запобігти крадіжці, але не можуть гарантувати повну безпеку.

Раніше ми вже писали про місця, куди можна сховати цінні речі на пляжі, щоб не привернути увагу крадіїв.

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