Як зберегти черешню до зими: простий рецепт варення та компоту

Як зробити варення та компот з черешні

Якщо врожай черешень був вдалим, варто підготувати декілька баночок ягід на зиму. Надаємо вам декілька покрокових рецептів для збереження черешень: варення, мариновані черешні та компот. Отже, підготуйте солодкі ягоди та банки, і ви отримаєте справжній делікатес.

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Варення з черешні і лимона

Для приготування варення з черешні і лимона вам знадобиться:

1 кг черешень;

500 г цукру;

100 г лимона.

Якщо ви бажаєте приготувати більше або менше кількості, змініть пропорції відповідно до рецепта. З цієї кількості інгредієнтів вийде приблизно літр варення.

Черешню слід ретельно промити і очистити від кісточок та хвостику. Висипте черешні та цукор у каструлю, ретельно перемішайте ложкою та поставте каструлю на ніч у холодильник.

Наступного ранку поставте каструлю з черешнями та цукром на вогонь і прокип'ятіть їх протягом п'яти хвилин. Потім дайте зійти і додайте нарізаний лимон скибочками. Знову прокип'ятіть протягом п'яти хвилин, а потім залиште охолонути. Повторіть цю процедуру ще раз, прокип'ятіть ще п'ять хвилин.

Підготуйте банки та кришки, простерилізувавши їх окропом. Наповніть банки варенням, перекрийте кришками та переверніть догори днищем. Покрийте їх ковдрою і зачекайте, поки банки охолонуть. Зберігайте варення в сухому та прохолодному місці.

Мариновані черешні

Для маринованих черешень знадобиться більше інгредієнтів, але результат вартий зусиль. Їх можна вживати як закуску чи десерт, а також подавати до м'ясних страв.

Вам знадобиться:

1 кг черешень

500 г цукру

500 мл оцту

Спеції, такі як лавровий лист, перець, сіль, гвоздика, кориця

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Переберіть та промийте черешні, видаліть кісточки та висипте їх у каструлю. У іншій каструлі змішайте оцет, цукор та спеції. Поставте каструлю на вогонь і доведіть маринад до кипіння, доки цукор та спеції не розчиняться. Потім вилийте маринад до черешень.

Після охолодження маринаду повторно доведіть його до кипіння. Розлийте мариновані черешні у стерилізовані банки і зберігайте їх у маринаді. Через одну добу черешні будуть готовими. Маринад також можна використати для м'ясних страв.

Компот з черешні на зиму

Один з простих рецептів збереження черешень на зиму – це приготування компоту. Цей напій завжди радуватиме вас у холодну пору року. Для приготування вам знадобиться:

1 кг черешень;

2 склянки цукру;

15 г лимонної кислоти;

5 л води.

Добре промийте ягоди, видаліть кісточки. Розподіліть по 500 г ягід у банки. Залийте банки окропом та закрийте кришками. Пам'ятайте, що банки та кришки повинні бути попередньо простерилізовані окропом.

За півгодини вилийте воду з банок у каструлю і доведіть її до кипіння. Додайте цукор і лимонну кислоту у банки. Коли вода закипить, залийте її у банки. Переверніть закриті банки догори дном, закутайте їх у ковдру та зачекайте, доки вони охолонуть.

Після цього ви можете перенести їх у темне та прохолодне місце для зберігання.

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