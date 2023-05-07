Як зберегти петрушку свіжою надовго: найкращі способи, перевірені роками

Зелень можна використовувати як у свіжому вигляді, так і в сушеному, чи замороженому. Вона додасть більш насиченого смаку стравам та покращить аромат.

Видання Sante+ поділилось найкращими способами для зберігання петрушки свіжою якомога довше. Проте важливо знати кілька важливих порад, які полегшать цей процес.

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1. Зберігайте петрушку в герметичному контейнері або банці. Дрібно наріжте петрушку та використайте скляну банку, яку треба герметично закривати. Таким чином петрушка залишається свіжішою, ніж у гілках.

2. Зберігайте в холодильнику. Спочатку вимийте петрушку та струсіть, щоб видалити заяву вологу. Дрібно наріжте та видаліть стебла. Покладіть її на тарілку, а потім поставте в холодильник. Стежте, щоб не неї нічого не капало. Важливо перевертати петрушку, щоб вона не була вологою.

3. Зберігайте у банці з водою. Свіжу петрушку можна зберігати як квітковий букет. Нижню частину стебла треба обрізати на 12 мм, щоб вона змогла вбирати якомога більше води. Хворе листя або в'яле варто видалити. Мийте зелень тільки тоді, коли будете її використовувати. Води треба налити 3/4 банки. Змінюйте воду в банці через день, щоб трави залишалися свіжими, та тримайте в холодильнику

Цей трюк може зберегти вашу петрушку свіжою до двох тижнів. Зауважте, що цим же способом можна зберегти базилік. Але замість охолодження бажано зберігати при кімнатній температурі. Вам залишається лише насолоджуватися свіжістю улюблених трав.

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4. Зберігайте петрушку в паперовому рушнику. Використовуйте зволожений паперовий рушник (паперовий рушник, бажано без друку) і оберніть його навколо петрушки. Покладіть все в герметичний пакет, який можна зберігати в холодильнику, щоб зберегти листя цілими і запобігти їх в’янення. Не забудьте змочити паперові рушники знову, коли вони висохнуть.

5. Зберігайте петрушку в морозилці. Щоб зберегти зелень протягом декількох тижнів, найкращим рішенням буде зберігати її в морозильній камері. Перед заморожуванням петрушки, нарізаної кубиками, важливо її як слід помити й висушити. Таким чином ви уникнете замерзання вашої зелені.

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