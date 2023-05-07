Как сохранить петрушку свежей надолго: лучшие способы, проверенные годами

Зелень можно использовать как в свежем виде, так и в сушеном или замороженном. Она придаст более насыщенный вкус блюдам и улучшит аромат.

Издание Sante+ поделилось лучшими способами для хранения петрушки как можно дольше. Однако важно знать несколько важных советов, которые облегчат этот процесс.

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1. Храните петрушку в герметичном контейнере или банке. Мелко нашинкуйте петрушку и используйте стеклянную банку, которую нужно герметично закрывать. Таким образом, петрушка остается свежей, чем в ветвях.

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2. Храните в холодильнике. Сначала вымойте петрушку и встряхните, чтобы удалить заявление влагу. Мелко нарежьте и удалите стебли. Уложите ее на тарелку, а затем поставьте в холодильник. Следите, чтобы не ее ничего не капало. Важно переворачивать петрушку, чтобы она не была влажной.

3. Храните в банке с водой. Свежую петрушку можно хранить как цветочный букет. Нижнюю часть стебля надо обрезать на 12 мм, чтобы она смогла впитывать как можно больше воды. Больные листья или дряблые следует удалить. Мойте зелень только тогда, когда ее будете использовать. Воды нужно налить 3/4 банка. Сменяйте воду в банке через день, чтобы травы оставались свежими, и держите в холодильнике

Этот трюк может сохранить вашу петрушку свежей до двух недель. Заметьте, что тем же способом можно сохранить базилик. Но вместо охлаждения лучше хранить при комнатной температуре. Вам остается только наслаждаться свежестью любимых трав.

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4. Храните петрушку в бумажном полотенце. Используйте увлажненное бумажное полотенце (бумажное полотенце, желательно без печати) и оберните его вокруг петрушки. Положите все в герметичный пакет, который можно хранить в холодильнике, чтобы сохранить листья целиком и предотвратить их увядание. Не забудьте смочить бумажные полотенца снова, когда они высохнут.

5. Храните петрушку в морозилке. Чтобы сохранить зелень в течение нескольких недель, лучшим решением будет хранить ее в морозильной камере. Перед замораживанием петрушки, нарезанной кубиками, важно ее хорошенько помыть и высушить. Таким образом вы избежите замерзания вашей зелени.

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