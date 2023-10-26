Як зберегти тепло вдома за відсутності опалення: 5 дієвих порад

Багато українців вже розпочали підготовку до морозів і запаслися речами, які забезпечать комфорт у різних непередбачуваних ситуаціях. Існують кілька простих правил, які сприяють ефективному використанню опалення і підтриманню тепла в помешканні.

Про це пише sud.ua.

Звільніть простір перед батареями

Підніміть штори та тюлі, які можуть заважати прогріву приміщення, і пересуньте меблі так, щоб тепло рівномірно поширювалося по кімнаті.

Використайте фольгу або тепловідбивні екрани

Наклейте фольгу на стіни за радіаторами, щоб зменшити втрату тепла в стіни. Також ви можете використовувати спеціальні тепловідбивні екрани, які можна придбати в будівельних магазинах.

Розкладіть килими на підлозі

Узимку килими стають корисними, оскільки вони допомагають зберегти тепло і уникнути контакту з холодною підлогою.

Забезпечте герметичність вікон

Втрата тепла через вікна становить значну частину енергії, яку генерують батареї. Перед початком опалювального сезону перевірте вікна і ущільніть всі шпарини за допомогою скотчу, фольги, монтажної піни або спеціальних герметиків.

Закривайте міжкімнатні двері

Якщо у вас велике житло, звичка закривати двері між кімнатами допоможе зберегти тепло і запобігти протягам. Переконайтеся, що двері щільно закриваються і не пропускають холодне повітря.

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Утепліть вхідні двері

Утепліть вхідні двері, щоб уникнути викидів тепла через них і запобігти протягам.

Виконання цих простих заходів допоможе ефективніше використовувати опалення та підтримувати тепло в вашому помешканні під час холодів.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітися, якщо немає опалення.

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