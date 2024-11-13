Як скоротити витрати на опалення взимку: відповідь Міненерго

За інформацією Міністерства енергетики України, встановлення двозонного лічильника електроенергії дозволяє суттєво зменшити комунальні платежі в опалювальний сезон.

Тарифна система для двозонного лічильника передбачає різну вартість електроенергії залежно від часу доби. У денний період (з 7:00 до 23:00) тариф становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Вночі (з 23:00 до 7:00) діє пільговий тариф – 2,16 гривні за кіловат-годину. Натомість користувачі стандартних лічильників сплачують єдиний тариф 4,32 гривні за кіловат-годину незалежно від часу споживання. Про це пише 24 tv.ua.

Читайте також: Повірка лічильників води: що це таке та коли потрібно зробити

Додаткові пільги передбачені для власників електроопалювальних установок. Протягом опалювального сезону (1 жовтня 2024 – 30 квітня 2025) вони можуть користуватися зниженим тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину. Важлива умова – місячне споживання електроенергії не повинно перевищувати 2000 кіловат-годин.

Такий підхід до тарифікації дозволяє оптимізувати використання електроенергії та суттєво заощадити на комунальних платежах під час опалювального сезону.

Нагадаємо, ми вже писали, як отримати тисячу від Зеленського пенсіонерам.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!