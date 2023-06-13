Як врятувати помідори від фітофтори: топ-4 дієві способи

Помідори починають хворіти на фітофтороз у період плодоношення. Підвищує ризик захворювання холод та сира погода: грибкові спори поширюється за допомогою дощу, та вітру. У найбільшій зоні ризику овочі, які ростуть в теплиці.

Що таке фітофтора

Фітофтороз – це грибкове захворювання, яке спричинює гриб, мешкаючий в ґрунті з недостатньою кількістю міді. Пропонуємо вам варіанти розчинів, які є дуже лівими для боротьби та профілактики цього захворювання.

Гриб-трутовик

Для приготування настою, візьміть 100 грам гриба залийте його окропом, накрийте кришкою та настоюйте до охолодження. Процідіть та обприскуйте листя помідорів, а через 10 днів повторіть процедуру. Таку обробку можна проводити і для профілактики захворювання, а також вона підходить для картоплі.

Розчин кефіру

Для його приготування візьміть літр кефіру, який бродив два дні та розчиніть в 10 літрах води. Його можна застосувати для обробки помідорів через 2 тижні після висадки. Обприскувати овочі кефірним розчином слід щотижня.

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Настій часнику

Візьміть 50 г часнику на 10 л води. Проводьте обробку кожні 10-15 днів.

Фізаліс

Розведіть сік фізалісу водою 1:1 та обробіть помідори.

Йод

Якщо ви помітили початкові ознаки фітофторозу, візьміть 10 мл 5% - вого йоду у 10 л води та обробіть розчином рослини. Повторіть через 3 дні.

При сильному ураженні фітофторозом

Зберіть хворе листя та спаліть. Потім обробіть рослину розчином 200 мл 1% - ним розчином у 2 літрах води). Особливу увагу приділіть плодоніжці.

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