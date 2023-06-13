Как спасти помидоры от фитофторы: топ-4 действенных способа

Помидоры начинают болеть фитофторозом в период плодоношения. Повышает риск заболевания холод и сырая погода: грибковые споры распространяется с помощью дождя и ветра. В самой большой зоне риска растущие в теплице овощи.

Что такое фитофтора

Фитофтороз – это грибковое заболевание, вызывающее гриб, обитающий в почве с недостаточным количеством меди. Предлагаем вам варианты растворов, которые очень левые для борьбы и профилактики этого заболевания.

Гриб-трутовик

Для приготовления настоя, возьмите 100 грамм гриба, залейте его кипятком, накройте крышкой и настаивайте до охлаждения. Процедите и опрыскивайте листья помидоров, а через 10 дней повторите процедуру. Такую обработку можно производить и для профилактики заболевания, а также она подходит для картофеля.

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Раствор кефира

Для его приготовления возьмите литр кефира, который бродил два дня и растворите в 10 литрах воды. Его можно использовать для обработки помидоров через 2 недели после высадки. Опрыскивать овощи кефирным раствором следует еженедельно.

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Настой чеснока

Возьмите 50 г чеснока на 10 л воды. Проводите обработку каждые 10-15 дней.

Физалис

Разведите сок физалиса водой 1:1 и обработайте помидоры.

Йод

Если вы заметили начальные признаки фитофтороза, возьмите 10 мл 5%-ного йода в 10 л воды и обработайте раствором растения. Повторите через три дня.

При сильном поражении фитофторозом

Соберите больные листья и сожгите. Затем обработайте растение раствором 200 мл 1%-ным раствором в 2 литрах воды). Особое внимание уделите плодоножке.

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