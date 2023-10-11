Як врятувати светр, який сів: господині поділились дієвим лайфхаком

Не поспішайте відмовлятися від светра, який зменшився в розмірі - його можна врятувати. Досвідчені господині використовують цей легкий трюк, і вам не потрібно купувати дорогу побутову хімію для цього.

Про це пише Час Дій.

Читайте також: Три прості засоби, які врятують навіть найбрудніші білі шкарпетки

Під час наступного замочування светра просто скористайтеся звичайним дитячим шампунем - навіть найдешевший підійде. Просто налийте трохи шампуню в ковпачок і додайте його до води в тазику. Потім помістіть светр у цю розчин.

Залиште річ у воді протягом 10-15 хвилин, а потім вийміть її. Заверніть светр у рушник - це допоможе видалити надмірну вологу. Потім розстеліть одяг на горизонтальній поверхні і дайте йому підсохнути.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна прати при 30 градусах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!