Як спати з мокрим волоссям, щоб зранку воно виглядало ідеально: поради стиліста

Як спати з вологим волоссям, щоб вранці вони виглядали добре

Якщо ви не маєте багато часу або не бажаєте заморочуватися з укладанням волосся після миття, ось кілька порад, які можуть бути вам корисними. Навіть якщо ви лягаєте спати з вологим волоссям, вранці можете отримати вражаючий результат. Крейтон Боумен, відомий перукар з Лос-Анджелеса, Каліфорнія, поділився цими порадами з виданням Byrdie. Його роботи можна побачити на обкладинках таких журналів, як Esquire, Harper's BAZAAR і InStyle, а також він працював з численними знаменитостями.

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Перша порада

"Я не рекомендую спати з мокрим волоссям. Тому що воно може не встигнути достатньо висохнути до ранку. Після миття голови краще підсушити волосся, щоб вони залишилися хоча б трохи вологими", – каже Боумен.

Експерт також рекомендує використовувати атласну наволочку, а не звичайну. Це допоможе запобігти пошкодженню волосся під час нічного руху і уникнути зм'ятих і заплутаних пасм.

Друга порада

Якщо ви хочете, щоб ваша зачіска виглядала гарно і доглянуто вранці, використовуйте м'яку резинку, яка не залишатиме видимих слідів і не пошкоджуватиме волосся.

"Після миття і легкого підсушування феном або природним шляхом просто зіберіть волосся в пучок, закріпивши його на маківці. Якщо у вас немає під рукою резинки, використайте частину шкарпетки як імпровізований тримач для волосся", – пояснює перукар.

Третя порада

Після миття голови Боумен радить нахилити голову вниз і просушити волосся в цій позиції протягом кількох хвилин. Це прискорить процес висихання. Головне, щоб волосся було не повністю мокрим, але трохи вологим. Потім розділіть волосся на кілька пучків і закріпіть їх спеціальними резинками перед сном.

Якщо в вашому випадку волосся має пряму структуру, достатньо зробити один пучок. Для волосся з локонами найкращим варіантом будуть косички.

"Я рекомендую заплітати косу, а не скручувати волосся. Зробіть вільну французьку косу, починаючи з верхівки голови. Навіть якщо вона вийде не дуже ідеальною, це не має значення. Такий трюк все одно принесе вам користь, адже вранці ви отримаєте стильну зачіску з легким хвилястим ефектом, яка буде триматися кілька днів. Невеликі недоліки цілком прийнятні в цьому випадку", – підсумовує Крейтон.

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