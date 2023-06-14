Как спать с мокрыми волосами, чтобы утром они выглядели идеально: советы стилиста

Если у вас нет времени или не хотите заморачиваться с укладкой волос после мытья, вот несколько советов, которые могут быть вам полезны. Даже если вы ложитесь спать с влажными волосами, утром можете получить впечатляющий результат. Крейтон Боумен, известный парикмахер из Лос-Анджелеса, Калифорния, поделился этими советами с изданием Byrdie. Его работы можно увидеть на обложках таких журналов как Esquire, Harper's BAZAAR и InStyle, а также он работал с многочисленными знаменитостями.

Читайте также: Как правильно мыть голову, чтобы волосы сияли: топ-2 лайфхаки

Первый совет

"Я не рекомендую спать с мокрыми волосами. Потому что они могут не успеть достаточно высохнуть до утра. После мытья головы лучше подсушить волосы, чтобы они остались хотя бы немного влажными", – говорит Боумен.

Эксперт также рекомендует использовать атласную наволочку, а не обычную. Это поможет предотвратить повреждение волос во время ночного движения и избежать смятых и запутанных прядей.

Видео дня

Второй совет

Если вы хотите, чтобы ваша прическа выглядела красиво и ухожена утром, используйте мягкую резинку, которая не будет оставлять видимые следы и не повреждать волосы.

"После мытья и легкой подсушки феном или естественным путем просто соберите волосы в пучок, закрепив их на макушке. Если у вас нет под рукой резинки, используйте часть носка как импровизированный держатель для волос", – объясняет парикмахер.

Третий совет

После мытья головы Боумен советует наклонить голову вниз и просушить волосы в этой позиции в течение нескольких минут. Это ускорит процесс высыхания. Главное, чтобы волосы были не полностью мокрыми, но немного влажными. Затем разделите волосы на несколько пучков и закрепите их специальными резинками перед сном.

Если в вашем случае волосы имеют прямую структуру, достаточно сделать один пучок. Для волос с локонами лучшим вариантом будут косички.

"Я рекомендую заплетать косу, а не скручивать волосы. Сделайте свободную французскую косу, начиная с верхушки головы. Даже если она получится не очень идеальной, это неважно. Такой трюк все равно принесет вам пользу, ведь утром вы получите стильную прическу с легким волнистым эффектом, которая будет держаться несколько дней. Небольшие недостатки вполне приемлемы в этом случае", – заключает Крейтон.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!